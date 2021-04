Grande successo organizzativo e tecnico al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco in occasione del campionato Interregionale Sud – Zona Tecnica 2, sezione Aerobica, della Federazione Ginnastica d’Italia, che va dalle Marche fino alla Sicilia, Sardegna compresa.

La competizione si è svolta in assenza di pubblico e nel più rigoroso rispetto delle norme anti Covid-19 con la puntuale organizzazione della locale società Fitness Trybe della Presidente Raffaela Lanza con Graziano Piccolo in cabina di regia e Fabio Gaggioli speaker, “the voice of gymnastics”, presentatore delle massime competizioni nazionali. Due intense giornate di gare che hanno fatto registrare ottimi risultati per le società della Campania capaci di conquistare, complessivamente, sedici podi.

Due ori per il California Center Club Monte di Procida di Simona e Rosalinda Scotto con il Trio JA composto da Carnevale, Della Ragione, Romano e con quello JB formato da Chiocca, Looz, Mancino.

Il terzo oro se lo è aggiudicato la Fitness Trybe Pomigliano d’Arco con il Gruppo JB composto da Iurlaro, Dell’Atti, Impero, Marra, Ponzo, per la gioia di Serena Piccolo.

Ma i due sodalizi hanno fatto vera incetta di medaglie, il California con gli argenti di Simona Scotto di Luzio, con il Gruppo JA ed il Gruppo JB, mentre Sara Scotto Di Vetta, Maria Chiocca, e Gaia Laurino hanno portato a casa la medaglia di bronzo individuale. Per la Fitness Trybe, dopo l’argento individuale di Alessia Rea spicca quello di Eva Iurlaro che si è ripetuta, poi, sul secondo gradino del podio nel Trio insieme a Dell’Atti e Marra. Chiudono il palmares del club di casa il bronzo individuale di Claudia Federico, e quelli del Gruppo JA e del Gruppo JB.

Infine, momento di gloria anche per la Chige Monte di Procida di Chiara Barone e Giorgio Illiano, salita sul terzo gradino del podio con il giovanissimo Trio allieve composto da Borrelli, Schiano e Schiano di Cola.

Accedono al Campionato Nazionale, in programma l’8 e 9 maggio nello stesso impianto appena confermato Polo Tecnico dalla Federazione Ginnastica d’Italia e sede di raduni tecnici nazionali, le prime dodici classificate, desunte dal verbale di gara redatto da Celeste Barone, che si confronteranno con le prime dodici classificate della Zona Tecnica 1, per l’assegnazione dei titoli tricolori. Per il C.R. Campania sono intervenute le Consigliere Barbara Zagarella e Isabella De Luca.

Alle premiazioni hanno provveduto il Vicepresidente nazionale Rosario Pitton, il Consigliere regionale Graziano Piccolo e la Direttrice Tecnica nazionale Luisa Righetti, secondo le modalità protocollari imposte dalla perdurante pandemia. (ph. Dario Ventre)