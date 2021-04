La Campania cambia colorazione da lunedì prossimo. Sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, con un indice Rt sotto all’1,25 e un’incidenza sotto ai 250 casi per 100mila abitanti, la Campania passa in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in giornata le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 19 aprile.

Con la nuova colorazione regionale ritorneranno in classe anche i ragazzi dalla seconda media sino al quinto anno di scuola secondaria di secondo grado.









Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna sono le sole tre regioni a restare in rosso.

L’Italia tutta, intanto, comincia il suo percorso verso la normalità dal 26 aprile: è l’inizio della road map che porterà gradualmente alla ripartenza di ristoranti, teatri, palestre, stabilimenti e fiere, lungo un percorso che terminerà a luglio.