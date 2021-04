Ancora alta l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel controllo del territorio nell’area stabiese. I militari della locale compagnia, insieme a quelli del Reggimento Campania hanno controllato 103 persone e 35 veicoli.

Denunciato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale un 14enne del rione Moscarella già noto alle forze dell’ordine: ha minacciato e insultato i militari cercando di sottrarsi al controllo.







Un incensurato di 19 anni, invece, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. In Via Traversa don bosco è stato trovato in possesso di una stecca di hashish e 461 euro in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta provento illecito.

E ancora, un 33enne del posto è stato denunciato perché durante un controllo ha fornito ai militari false generalità. Infine un 45enne di Pompei è stato sorpreso alla guida di una moto da corsa nonostante non avesse mai conseguito la patente.

Non sono mancate le sanzioni alla normativa anti-contagio: 11 le persone multate perché senza dpi. La metà di queste non aveva alcun motivo valido per essere in strada.

I controlli continueranno senza sosta.