Nella mattinata del 19 aprile l’Associazione culturale “I colori della poesia” in collaborazione con il comune di Casalnuovo, nella persona del sindaco Massimo Pelliccia e dell’assessore alla cultura Simona Visone, ha incontrato l’attore – scrittore partenopeo Enrico Ianniello. L’incontro-confronto incentrato sulla lettura e il commento dell’ultimo romanzo dello scrittore “La Compagnia delle illusioni” ha visto protagonisti eccezionali i ragazzi dell’Istituto Giancarlo Siani e dell’Ics Aldo Moro di Casalnuovo, ma questa volta collegati con l’associazione culturale e l’autore, direttamente dalle classi.





Enrico Ianniello è stato accolto dagli alunni e dal corpo docente con grande entusiasmo. Noto al pubblico come il Commissario Nappi nella serie Tv RAI “Un passo dal cielo” attualmente è considerato anche una delle voci più sorprendenti del panorama letterario italiano.

Il suo ultimo romanzo “La compagnia delle illusioni” è una commedia agrodolce che racconta il dramma, il dolore e le difficoltà affrontate dal protagonista, Antonio Morra, per superare il lutto. Un romanzo ricco di colpi di scena, in cui il tema centrale è quello del “recitare una parte”. Una storia che stimola il lettore a riflettere su come spesso gl’individui recitano un ruolo per sfuggire alla ricerca di se stessi.

Cinzia Porcaro