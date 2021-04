Agerola rinasce con un fiore. Grazie alla collaborazione tra il comune di Agerola, la Confraternita di Misericordia e l’Asl Na3Sud, sarà attivato a partire dalle ore 8.00 di mercoledì 21 aprile, il centro vaccinale di Agerola, allestito nel centro polifunzionale “Monsignor Andrea Gallo”. La cerimonia di inaugurazione, con la presenza del Direttore Generale dell’Asl Na3 Sud Gennaro Sosto è prevista alle 9.00.

Un chiaro segnale di speranza, rafforzato dalla visita istituzionale al Comune di Agerola che il Prefetto di Napoli Marco Valentini terrà a partire dalle ore 13.00. Sarà il Sindaco Luca Mascolo a riceverlo presso la Casa della Corte, antico edificio che ha ospitato il Municipio di Agerola dal 1862 al 1982 e oggi è sede del Museo Etnoantropologico ed ospita inioltre la Sala Consiliare “Pasquale Gentile”, la sezione storica della Biblioteca Comunale, con annessa aula studio, e sale espositive destinate a mostre di arte visiva. Il Prefetto farà poi visita alla locale stazione dei Carabinieri, a quella dei Carabinieri Forestali.







Il centro, che contribuirà a dare ulteriore slancio alla campagna vaccinale in vista della riapertura della stagione turistica attesa ad Agerola, così come nelle altre rinomate località delle Costiere Amalfitana e Sorrentina, dagli operatori e dai lavoratori del comparto, stremati per i lunghi mesi di chiusura e desiderosi di ripartire in sicurezza e in maniera definitiva, resterà aperto quattro giorni alla settimana (il mercoledì mattina dalle 8.00 alle 14.00, il venerdì pomeriggio dalle14.00 alle 20.00, il sabato e la domenica mattina dalle 8.00 alle 14.00) ed è costituito da cinque sale.

Una per la registrazione dei cittadini, una per l’anamnesi, due per la somministrazione delle dosi di siero anti-covid e una per il post-vaccino, dove i beneficiari dovranno sostare il tempo necessario per le verifiche sul proprio stato di salute a seguito dell’inoculazione. Non cambia la prassi per la prenotazione. I cittadini dovranno iscriversi normalmente sulla piattaforma della Regione Campania (https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino) e una volta convocati, recarsi nella struttura per la somministrazione del siero.







Soddisfatto il sindaco Luca Mascolo: «La visita del Prefetto Marco Valentini mi riempie di orgoglio. Sentire la vicinanza delle Istituzioni, soprattutto in un momento delicato come questo, è fondamentale per rinsaldare il senso di comunità e l’appartenenza al fronte comune necessario a sconfiggere definitivamente il virus. Un segnale importante anche per questa comunità che ha sofferto non poco a causa del virus, ma che con forza ha saputo restare unita e oggi può gioire, insieme a tutti noi, per l’inaugurazione del centro vaccinale. Ringrazio per il lavoro svolto la Misericordia, l’Asl Na3Sud e i medici di base, gli infermieri e i farmacisti del territorio per il prezioso contributo nella somministrazione delle dosi. È un onore per me, per l’Amministrazione Comunale e per Agerola poter celebrare questo traguardo così importante insieme al Prefetto che ha dimostrato grande sensibilità e che ringrazio davvero di cuore. Siamo pronti a riconquistare il futuro che Agerola merita e che sarà nuovamente prospero».