L’Accessori Moda Kennedy si aggiudica il derby campano dell’undicesima giornata del Campionato di Serie A della Raffa. La società presieduta da Antonio Ferrante, inserita nel Girone 1, sabato 17 aprile, tra le mura amiche del bocciodromo di Piazzolla di Nola, ha superato con il punteggio di 5-3 l’Enrico Millo di Baronissi del presidente e tecnico Franco Montuori, al termine una sfida avvincente.

In palio, infatti, c’erano tre punti estremamente preziosi per gli obiettivi delle due squadre: a metterli in cassaforte sono stati i padroni di casa che, dopo aver chiuso avanti per 3-1 il primo turno di gioco, hanno conquistato nella seconda parte dell’incontro i due set necessari ad archiviare la pratica.

La Kennedy, che adesso dista solo tre lunghezze dalla Millo, ha agganciato a quota 13 la Vigasio Villafranca (che ha un incontro da recuperare), affacciandosi alle zone nobili della classifica; tuttavia, come ha sottolineato al termine del match il tecnico Antonio Carbone, l’obiettivo primario resta sempre la salvezza.

“Abbiamo fatto un bel passo verso il nostro traguardo – ha dichiarato Carbone. – È stato un incontro combattuto fino alla fine, caratterizzato da qualche errore da entrambe le parti, forse causato dalla tensione per l’importanza della posta in palio. Voglio fare i complimenti a tutta la squadra che è stata unita nei momenti di difficoltà”.

L’Enrico Millo invece, con 16 punti, occupa ancora la seconda piazza, a pari merito con l’ambiziosa Nova Inox Mosciano che, tuttavia ha tre incontri da recuperare; si allontana, invece, la capolista Caccialanza che, grazie al successo con la Giorgione Trevillese, è approdata a quota 25.

“È stata una bella partita tirata, avremmo potuto anche pareggiare – ha commentato il presidente della Millo, Franco Montuori. – Abbiamo giocato a sprazzi mentre gli avversari hanno fatto una buona prestazione, facendo valere il fattore campo. Dopo i casi Covid che si sono verificati nel nostro gruppo squadra, non abbiamo ancora ritrovato la forma migliore. Nelle tre partite che mancano, dobbiamo fare almeno due vittorie per centrare l’obiettivo playoff”.

Ricordiamo che il primo posto del girone garantisce la qualificazione diretta alle Final Four per lo Scudetto, mentre la seconda e la terza in classifica dovranno disputare un playoff per accedere all’evento che, tra il 3 e il 4 luglio, decreterà la squadra Campione d’Italia.

Nel prossimo turno, in programma sabato 8 maggio, l’Accessori Moda Kennedy ospiterà la Capitino di Isola del Liri mentre la Millo farà visita alla Giorgione Trevillese.