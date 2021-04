Superlega calcio Dietrofront delle squadre inglesi e dell'Inter. Vincono i tifosi. Vince lo sport

Stop alla Superlega calcio? Al momento tutte le squadre inglesi comunicano la non partecipazione al progetto del nuovo calcio elitario. Le proteste dei tifosi hanno avuto il successo che inizialmente non era affatto previsto.

Il calcio nasce dal popolo ed al popolo ritorna in via definitiva. Possiamo dire che il sogno di questo nuovo “torneo privato” ha vissuto il tempo del battito delle ali di una farfalla. Il grande calcio si era smarcato trasformandosi in gioco d’élite, ma i colori ed i rituali ancestrali di chi abita gli stadi tutto l’anno hanno fatto tornare il pallone (o meglio il pallino) in mano al popolo dello sport.

Eppure bastava informarsi un minimo per capire che con il vero sport questo “movimento” di business finanziario non aveva nulla a che fare. In effetti 3,5 miliardi di dollari avrebbero fatto certamente comodo ai club, che con la pandemia avevano visto non poche difficoltà nella gestione dei loro “conti” interni.

Ma se questi fondi sono forniti in prestito dalla banca d’affari e multinazionale J. P. Morgan, da restituire poi in 15 anni, che senso ha questa operazione?

Parliamo di un prestito da restituire congiuntamente tra tutte le società aderenti la Superlega, con una previsione di ricavi totali annui di 4 miliardi.

Anche il Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, aveva ammonito, esponendo la posizione del Governo: “Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto della Superlega calcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni nazionali, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport“.

Insomma tutta la politica, sia quella governativa istituzionale che quella della governance sportiva, ha da subito combattuto questa posizione di divisione tra chi ha troppo e chi alla fine si sarebbe ridotto ad avere sempre più poco, con i campionati letteralmente “spogliati”, non solo della loro storia, ma anche e soprattutto della sana competizione.

Ma poi, come dice il presidente della Federcalcio polacca, Zibì Boniek: “Siamo tutti convinti che il calcio non sia solo per squadre ricche che poi non riescono a battere la più piccola e povera Atalanta” (ad oggi terza in classifica appunto davanti alla Juventus).

Nel frattempo il presidente della Federcalcio italiana ha puntato il dito affermando di voler difendere il merito sportivo “e la possibilità per ogni squadra di inseguire un grande sogno”. Gravina ha anche aggiunto: “Il calcio é dei tifosi, va modernizzato, ma non snaturato. Il calcio é condivisione, non é un club elitario”.

Dopo lo shock iniziale i tifosi hanno fatto la loro parte in modo deciso e civile. Così mentre gli interisti hanno scritto all’ex capitano Javier Zanetti, quelli del Liverpool hanno presentato lo striscione: “Vergognatevi 1892-2021 RIP Liverpool“.

Anche Boris Johnson, aveva avvisato le squadre, rinnovandosi in un editoriale sulla testata The Sun, scrivendo che “non c’è bisogno di essere un esperto per non provare orrore per un progetto simile, gestito da un piccolo numero di club”. Il Primo ministro del Regno Unito ha ricordato inoltre che “il calcio non è un marchio o un prodotto. Anzi, è molto di più di uno sport”. Poi ha aggiunto che “le squadre di calcio sono una base fondamentale per la nostra società, di generazione in generazione, e potranno continuare a esserlo solo se le regole sono uguali per tutti e se il merito resta universale”. Ha anche chiarito il perché ha dato il suo ‘cartellino rosso’ alla Superlega: “La Superlega non avrebbe mai permesso favole come quella del Leicester o quella del Nottingham Forest, due volte vincitore della Coppa Campioni”.

Arrigo Sacchi invece ha fatto sapere che la Superlega non gli piace perché “il calcio é così bello per la sua universalità”. L’ex allenatore dello storico Milan super vincente, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato anche: “Vorrei che le istituzioni internazionali, le federazioni e le leghe ricominciassero a parlare davvero di calcio. Del bene del calcio. Quando l’obiettivo é il potere, si va avanti a compromessi. E chi ha più conoscenze fa paura”.

Mentre l’allenatore del Manchester City Guardiola ha espresso il suo pensiero al riguardo: “Non é sport dove non serve sforzo per vincere”.

Dunque infine Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, lasciano il progetto Superlega. Nelle ultime ore é arrivata la notizia anche per l’Inter che si é defilato insieme alle inglesi.

Segue infine la posizione della UEFA, rappresentata nella dichiarazione, votata all’unanimità da parte del Congresso Uefa: “Le 55 federazioni membri e partecipanti al Congresso UEFA condannano la dichiarazione di una cosiddetta Superlega. Proteggeremo il calcio da un clan egoista a cui non importa nulla del gioco. Siamo il calcio europeo, loro no…Il progetto della Superlega va contro il concetto stesso di ciò che deve essere europeo: unificato, aperto, solidale e basato sui valori sportivi. I club cospiratori non sono ovviamente riusciti a vedere che il loro status oggi non è stato raggiunto isolatamente, ma piuttosto faceva parte di un sistema europeo dinamico in cui i club grandi, medi e piccoli hanno tutti contribuito ai successi e alle sconfitte di tutti…È un affronto ai valori europei e al merito sportivo per loro presumere di avere il diritto di separarsi e rivendicare l’eredità che tutti hanno costruito”.

Andrea Ippolito