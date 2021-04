La Juve Stabia perde in casa per 1-0 contro il Catanzaro nel recupero infrasettimanale. I gialloblù si fermano dopo 6 vittorie di fila contro i calabresi che hanno capitalizzato l’unica occasione gol con la rete di Pierno nella ripresa.

La Juve Stabia ha tentato il tutto per tutto dopo lo svantaggio, ma non è riuscita a concretizzare. Nel primo tempo le vespe hanno reclamato il penalty in un paio di episodi.









Domenica i campani incontrano il Foggia in casa. Il Catanzaro con questa vittoria consolida il terzo posto in classifica.

Nel primo tempo la Juve Stabia si dimostra più volitiva in campo cercando di fare la partita e mantenendo il pallino del gioco in mano. Al 23′ gli stabiesi reclamano per un presunto fallo di un difensore ospite su Marotta in area su semirovesciata della punta, ostacolata nel tentativo di mettere in rete.

Altro episodio dubbio in area calabrese al 31′ quando un tiro di Berardocco viene respinto con un braccio da un difensore ospite, l’arbitro lascia proseguire. Il Catanzaro da parte sua si rende pericoloso con veloci ripartenze. Il primo tempo si conclude sullo 0-0.









Ad inizio ripresa è la Juve Stabia al 1′ a sfiorare il gol con Marotta che non riesce a finalizzare una facile occasione su cross da sinistra di Orlando.

All’8′ passa il Catanzaro con un tiro di sinistro dal limite di Pierno.

La Juve Stabia reagisce con Berardocco su punizione al 16′, palla di poco alta. Al 20′ Juve Stabia vicina al pari: testa di Elizalde in area calabrese su cross da sinistra di Caldore e palla sulla traversa.

Al 39′ gran tiro di Fantacci dai 25 metri e parata prodigiosa di Di Gennaro. Il finale della Juve Stabia è arrembante, il portiere Di Gennaro fa buona guardia e il Catanzaro vince per 1-0.







Tabellino

Juve Stabia (3-4-3): Farroni 5.5; Mulè 6 Troest 5.5 Elizalde 6 (32′ st Scaccabarozzi 5); Garattoni 5.5 (32′ st Borrelli 5) Vallocchia 6 Berardocco 6.5 (32′ st Lia 5) Caldore 6 (45′ st Ripa sv) ; Fantacci 6 (45′ st Cernigoi sv) Marotta 5.5 Orlando 6. All.: Padalino 6.

Catanzaro (3-4-2-1): Di Gennaro 6.5; Martinelli 6 Riccardi 6 (3′ st Porcino 6) Scognamillo 6; Pierno 7 Risolo 6.5 Baldassin 6 Gatti 6; Di Massimo 6 (33′ st Verna 5) Carlini 6 (45′ st Parlati sv); Curiale 6 (33′ st Evacuo 5). All.: Calabro 6.5.

Arbitro: Moriconi di Roma 2 5.5. Guardalinee: Donato-Tinello. Quarto uomo: Petrella di Viterbo. Marcatori: 8′ st Pierno (C). Ammoniti: Elizalde (JS), Troest (JS), Riccardi (C ), Pierno (C) , Scognamillo (C ). Note : partita a porte chiuse. Angoli 9-5. Recupero : 1′ pt – 4′ st.

Domenico Ferraro