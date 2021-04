Una vittoria per provare a indirizzare il rush finale della stagione verso Napoli. Questo è ciò che è nella testa di Gattuso alla vigilia del match contro la Lazio, che domani alle 20.45 chiude il turno infrasettimanale. Gli azzurri, dopo il pareggio con l’Inter, sfidano i biancocelesti in quella che è l’ultima partita con squadre di vertice. Dalla prossima giornata infatti ci saranno sei incontri con compagini sulla carta inferiori, cosa che non accadrà a Milan, Atalanta, Juventus e la stessa Lazio, che hanno ancora scontri diretti in calendario. E un successo domani potrebbe quindi dare una grossa mano al Napoli per il tentativo di qualificarsi in Champions, obiettivo che dista due punti (il quarto posto è al momento occupato dalla Juventus).









Per la scontro del Maradona Gattuso sta pensando di apportare qualche modifica rispetto a domenica. Le novità non riguarderanno la porta, perché con l’infortunio di Ospina è scontato l’impiego di Meret. In difesa vedremo la conferma della coppia Koulibaly-Manolas, che tanto bene ha fatto contro l’Inter, e a destra agirà come sempre Di Lorenzo. È a sinistra che dovrebbe esserci l’avvicendamento: Mario Rui siederà in panchina facendo spazio a Hysaj. In mediana al fianco di Fabian questa volta vedremo Bakayoko e non Demme, così come sull’ala destra d’attacco Lozano, assente nell’ultimo turno, prenderà il posto di Politano. Zielinski farà il collante tra il centrocampo e la prima punta e Insigne sarà il padrone della fascia sinistra. Nel ruolo di centravanti Mertens dovrebbe essere preferito a Osimhen, apparso in affanno al cospetto dei nerazzurri.









La Lazio di Simone Inzaghi, che insegue il Napoli a due lunghezze di distacco, dovendo anche recuperare la gara con il Torino, è in un ottimo periodo di forma. Immobile e compagni sono infatti reduci da cinque vittorie di fila. Tra i pali vedremo per la prima volta in campo da avversario, nello stadio che è stato casa sua per quattro stagioni, Pepe Reina. Lo spagnolo avrà davanti a se Acerbi a guidare la difesa a tre. A centrocampo ai fianchi di Lucas Leiva si muoveranno Milinkovic-Savic e Luis Alberto, con quest’ultimo in leggero dubbio per una distorsione alla caviglia. In avanti Immobile sarà supportato da Correa.







PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Salvatore Emmanuele Palumbo