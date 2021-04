Ancora contagio Covid all’Istituto Comprensivo “Leopardi” di Torre Annunziata. Colpite cinque classi della Scuola Primaria nei due plessi che compongono l’Istituto: le prime classi sezioni A e B del plesso Cavour, la prima classe sezione A del plesso Murat e due classi quinta le sezioni A e C.

Ad annunciarlo la stessa dirigente che con una circolare ha comunicato alle famiglie, al personale ATA e al Direttore sei servizi amministrativi, quanto verificato e indicato dall’UOPC Asl Na3 Sud. Le classi in questione proseguiranno in Dad le lezioni e dovranno restare in quarantena.







Nella circolare è stato comunicato che a partire da oggi 23 aprile 2021 gli alunni delle classi coinvolte hanno l’obbligo di:

restare in quarantena domiciliare fiduciaria per almeno 14 giorni dall’ultimo giorno in cui hanno frequentato la scuola. Contattare il loro pediatra di libera scelta per riferire del contatto e richiedere l’inserimento del proprio nominativo nella piattaforma informatica dedicata dell’ASL NA 3Sud per essere sottoposto a 2 tamponi molecolari, il primo da eseguirsi non appena possibile, il secondo dopo almeno 14 giorni dal contatto (21.04.2021). Resta ferma la possibilità di sottoporsi a tamponi presso centri privati accreditati. Si sottolinea la obbligatorietà della quarantena fino all’esito negativo del tampone effettuato dal quattordicesimo giorno in poi.

Per i prossimi 14 giorni le attività didattiche quindi saranno in Didattica a distanza. L’orario sarà quello seguito in presenza, con pausa di 10 minuti al cambio di ora.

>>> LEGGI LA CIRCOLARE <<<