Tra i problemi, uno in particolare che merita di essere affrontato è quello relativo al famoso “terzo incomodo”: ci teniamo a dire che, anche se spesso non ci si pensa, il terzo incomodo non è per forza una rivale in amore. Anzi, molto spesso le coppie sperimentano delle tensioni o degli allontanamenti in virtù di legami “altri” che, pur molto stretti, non hanno niente a che fare con l’aspetto sessuale.

Vediamo un po’ quali possono essere gli ambiti da cui il “terzo incomodo” può emergere per danneggiare la vostra stabilità.

Che tu abbia conosciuto la tua ragazza su uno dei tanti siti incontri lesbo presenti in rete oppure offline, tramite il tuo giro di amici o per locali, poco cambia: i problemi che tutte le coppie del mondo devono affrontare potrebbero diventare anche i tuoi.

Parenti stretti

Se la vostra compagna ha un legame troppo stretto con i propri genitori, questo potrebbe causarvi dei problemi. Per fortuna, le donne italiane tendono a essere per cultura molto più indipendenti rispetto agli uomini, tuttavia, come le coppie etero devono combattere spesso con il maschio “mammone”, anche voi potreste trovarvi di fronte a una “mammona”.

Un contatto esagerato con i parenti stretti potrebbe ostacolarvi in diversi ambiti, ad esempio la decisione di uscire di casa e andare a vivere assieme. Oppure, i genitori di lei potrebbero essere troppo invadenti nella vostra vita, con chiamate al telefono lunghe e frequenti o intromissioni sgradite.

Per non parlare, ovviamente, dei genitori iperprotettivi e omofobi che potrebbero ostacolare la vostra relazione in modo ben più pericoloso, trasformandola quasi in un’avventura medioevale in clandestinità.

In qualsiasi caso, è bene mettere dei paletti alla vostra partner, fino ad arrivare addirittura a degli aut aut: se lei non è in grado di capire che la vostra relazione è la sua nuova “famiglia” non andrete da nessuna parte.

Amici

Soprattutto quando si è molto giovani, gli amici possono costituire motivo di gelosia. Lungi dal pensare che tra le amiche della tua fidanzata si nasconda una potenziale rivale, è più che altro questione di tempo e di coinvolgimento. Se la tua partner non ti coinvolge nel suo gruppo di amici o sembra preferirlo alla tua compagnia, potresti legittimamente sentirti gelosa.

In realtà, coltivare delle amicizie fuori dalla coppia è molto importante e dovresti essere in grado di lasciarle i suoi spazi. Però, se la sensazione di essere tagliata fuori si fa continua e pesante, dovresti assolutamente prendere da parte la tua fidanzata e parlarle. A volte, infatti, non coinvolgerti nelle uscite con gli amici e non creare “comunità” potrebbe essere un segnale che lei sta prendendo questo rapporto con troppa leggerezza e poco impegno.

Hobby

Se la tua ragazza è appassionatissima di qualcosa che tu trovi davvero noioso, ecco che la sua passione sfrenata può trasformarsi in un vero e proprio “terzo incomodo”, anche se non umano. Non ci crederai (cioè, in realtà se lo stai vivendo ci credi eccome) ma più di una coppia è fallita per colpa di hobby o passioni che hanno conquistato un po’ troppo spazio nel cuore di qualcuno.

Se lei, poniamo, è appassionata di teatro e ti parla solo di teatro, ti porta solo a teatro, pensa più al teatro che al sesso…ok Houston, abbiamo un problema.

Se vuoi mantenere una relazione sana e non trasformarti in una sanguinaria prevaricatrice dovrai amare e accettare la tua partner così com’è, anche con le passioni che tu trovi noiose. Ma questo non vuole assolutamente dire che tu ti debba trasformare in un’accompagnatrice disperata. Rivendica anche i tuoi spazi, le tue passioni e, soprattutto, del tempo davvero libero per voi due.

Flirtare con altre persone

Ecco il terzo incomodo più classico. Se lei sembra guardarsi intorno un po’ troppo, magari trascurandoti per adottare atteggiamenti provocatori nei confronti di altre ragazze, è certo difficile mantenerti calma e non lasciarti andare alla gelosia. Se la tua ragazza ti sembra adottare un atteggiamento seduttivo nei confronti degli altri, l’unica cosa che puoi fare è parlargliene (evitando toni accusatori). Prima, però, cerca di fare una buona autocritica: spesso, per una innata gelosia, tendiamo a confondere i segnali attribuendo agli altri intenzioni non veritiere. In pratica, non farti prendere dalla paranoia e cerca di seguire onestamente l’osservazione e l’istinto.