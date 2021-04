Figliulo? “Mi permetto di consigliargli di andare in giro per l’Italia in abiti civili”. Così il governatore campano, Vincenzo De Luca, si è espresso parlando del generale Francesco Paolo Figliuolo.

Dopo aver contestato al governo e al commissario all’emergenza Covid, l’inadeguatezza nel sapersi attivare per garantire al paese un rifornimento di vaccini aggiuntivi che potrebbero segnare una svolta nella campagna vaccinale, il governatore campano, va all’attacco del generale Figliulo.







Il Presidente della Campania non condivide l’uso dell’abbigliamento militare da parte di Figliulo durante lo svolgimento delle attività e mansioni come commissario all’emergenza Covid.

“Quando si hanno funzioni civili – ha spiegato De Luca – credo che sia inappropriato andare in giro con tuta mimetica, anfibi e cappello militare, non solo per un’appropriatezza di funzioni, ma anche per evitare problemi delicati. Questo comportamento – ha aggiunto – rischia di scaricare sull’immagine delle forze armate la polemica politica. Questo è grave e sbagliato, perché l’immagine dell’Esercito deve essere tenuta fuori dalle polemiche politiche.







Quando si gestisce un piano di distribuzione diventano, in qualche misura inevitabili i contrasti, le polemiche e non è accettabile che questo possa avere ricadute sull’immagine delle forze armate. Ci vuole tanto a capirlo? Mi sembra una cosa perfino banale ed elementare. Ma, chissà perché – ha concluso il governatore campano – siamo affezionati alla teatralità, che può avere anche risvolti abbastanza seri. Mi auguro, allora, che si correggano questi comportamenti inappropriati e che non si confondano immagini e ruoli. Chi ha funzioni civili si presenti con un’immagine civile”.