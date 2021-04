Non usa mezze parole il governatore della Campania De Luca. Continua l’affondo contro il governo Draghi, colpevole di non attivarsi nel rifornimento di vaccini aggiuntivi. Per De Luca continuano a mancare i vaccini nonostante i buoni propositi e le previsioni di un’accelerazione nella campagna vaccinale.







“Io chiedo al Governo e al commissario di governo: per quale motivo continuate a dormire in piedi e non chiedete ad Aifa di valutare gli altri vaccini disponibili? Ma il governo dorme in piedi. La Regione Campania continua a registrare 200mila dosi di vaccino in meno rispetto alla popolazione. È una vergogna, come ho già avuto modo di dire nell’indifferenza generale”.







Il governatore della Campania ha infatti più volte lamentato, senza peraltro ottenere nulla se non vaghe assicurazioni verbali, la situazione della Campania ritrovatasi “ultima regione per distribuzione di vaccini Pfizer e Moderna, il primo al 16%, il secondo al 1,7%”. Sono i due vaccini che servono alla popolazione anziana, aveva sostenuto solo poche settimane fa. “Questa è una vergogna nazionale. Siamo al limite della delinquenza politica. Non so come altro denunciare una tale sperequazione nel trattamento dei cittadini italiani”.