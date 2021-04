E come ormai scriviamo da settimane l’altalena delle percentuali vanno su e giù di giorno in giorno. Ieri il tasso di positività era andato nuovamente sotto il dieci per cento, dopo essere stato sopra il giorno precedente. Oggi si ritorna su, il recupero in termini percentuali è sotto il punto percentuale e si ritorna nuovamente sopra il 10 per cento.









Sono stati lavorati 17.408 i tamponi molecolari, mentre il numero dei nuovi positivi riscontrati risulta essere di 1.854 unità, anche questo numero è esclusivamente relativo ai test molecolari.

Dall’incrocio dei dati odierni, ovviamente solo quelli dei tamponi molecolari, il tasso di positività, il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati, risale e arriva al 10.65%, ieri era al 9,29%.









Gli asintomatici risultano essere 1.279, mentre aumentano ancora i positivi che presentano i sintomi del Covid che oggi sono stati 575.

Riportati anche i tamponi antigenici rapidi effettuati, oggi 7.408, sempre senza i positivi riscontrati.

E intanto il Ministero della Salute continua a riportare un dato assolutamente ERRATO che oggi non risponde nemmeno alla somma tra molecolari ed antigenici di 19.262 tamponi cosa che fa scaturire anche un tasso di positività del tutto ERRATO. Per il Ministero oggi la Campania sarebbe al 9.62%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Giovedì 15 aprile –10,22% – 1.994 contagiati

Venerdì 16 aprile –10,11% – 2.232 contagiati

Sabato 17 aprile – 9,69% – 1.700 contagiati

Domenica 18 aprile –13,42% – 1.334 contagiati

Lunedì 19 aprile –11,01% – 1.750 contagiati

Martedì 20 aprile – 9,23% – 1.881 contagiati

Mercoledì 21 aprile – 9,52% – 1.912 contagiati

giovedì 22 aprile –10,02% – 1.970 contagiati

venerdì 23 aprile – 9,29% – 2.012 contagiati

sabato 24 aprile –10,65% – 1.854 contagiati





Negli ospedali cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Rispetto alla dotazione complessiva di 656, sono oggi disponibili 519 posti letto sull’intera rete ospedaliera.

In risalita i ricoveri nei reparti ospedalieri dedicati al Covid rispetto al giorno precedente. La riserva di posti letto è oggi di 1.649 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 383.128, da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 4.190.837.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 2.131. Con quelli odierni coloro che hanno battuto il virus in Campania giungono a 284.587.

I decessi registrati sono stati 21, di cui 10 deceduti nelle ultime 48 ore, 11 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne il numero dei campani sconfitti dal coronavirus arriva a 6.210 da inizio pandemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.511, rispetto a ieri 12 in più. Sono 137 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, 3 in meno di ieri, con 14 nuovi ingressi nelle 24 ore.

Il numero delle persone attualmente positive oggi aumentano di 469 unità, segnando un totale di 92.331, aumentano di 460 unità anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 90.683.







Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 224.337 (+1.170)

– Provincia di Salerno : 62.138 (+246)

– Provincia di Avellino : 17.941 (+66)

– Provincia di Caserta : 60.014 (+305)

– Provincia di Benevento : 11.023 (+58) Il dato comunque riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.