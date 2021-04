La Juve Stabia torna al successo al Menti regolando il Foggia con il netto punteggio di 3-0.

Con questo importante successo gli stabiesi giocheranno la prima sfida secca per i playoff in casa il 9 maggio contro avversario da designare, avendo a disposizione il vantaggio di due risultati su tre al termine dei novanta minuti.

Domenica ci sarà l’ultima giornata da disputare con la trasferta dei gialloblù a Terni.







Nel primo tempo la Juve Stabia ha conseguito il vantaggio con Borrelli, con un Foggia che comunque ha rintuzzato gli attacchi delle vespe, nella ripresa i gialloblù hanno accelerato e chiuso il match, realizzando ancora con il bomber Marotta, autore di una doppietta.

Il Foggia, anch’esso già ai playoff, ha cercato di opporre resistenza ma in difesa ha mostrato varie e vistose defaillance. Nella ripresa i dauni non hanno retto i ritmi.

La Juve Stabia conferma il 3-4-3 ormai marchio di fabbrica per la compagine campana: dopo la squalifica, ritorna Rizzo come esterno alto di sinistra, mentre in attacco c’è Borrelli al posto di Fantacci. Confermati Marotta e Orlando bel tridente offensivo.

Il Foggia risponde con il 3-5-2 con Curcio e Balde in avanti.







La prima occasione gol è al 12′ appannaggio della Juve Stabia: scatto bruciante sulla fascia sinistra di Orlando, palla in area sul versante destro per Scaccabarozzi, che appoggia per l’accorrente Marotta, la conclusione di prima al volo del bomber si stampa sulla traversa.

Al 14′ passa in vantaggio la Juve Stabia: ancora Orlando inventa sulla sinistra, assist in velocità per Rizzo, che in area crossa al centro per Borrelli che insacca indisturbato per l’1-0 a favore delle vespe.

Al 22′ si fa vedere il Foggia pericoloso: Balde scatta sulla sinistra e mette in area stabiese un delizioso assist per D’Andrea che però alza la mira in corsa e spreca l’occasione propizia.

I pugliesi non demordono: è ancora Balde al 28′ a smarcare con un elegante tocco Curcio in area locale: gran destro della punta da posizione defilata a sinistra e Farroni si supera deviando in corner.

Al 35′ grande azione in contropiede della Juve Stabia: Borrelli innesca Orlando che serve Marotta, la cui conclusione a giro di destro dai venti metri centra ancora la traversa.

Le due squadre si affrontano a viso aperto in un match di buoni ritmi. Il primo tempo termina sull’1-0.







La ripresa vede una partenza incoraggiante del Foggia che al 5′ con Balde coglie la parte alta della traversa con un tiro cross dalla destra di Balde,con Farroni che ci mette una mano per evitare brutte sorprese.

All’8 raddoppio Juve Stabia: Orlando confezione un assist dalla sinistra in area per Marotta che di testa insacca con Di Stasio comunque incerto.

Al 19′ è ancora Marotta di testa con una bella spizzata in area , su assist di Vallocchia, a segnare il terzo gol per i gialloblù.

La partita a questo punto si chiude e non ha più niente da dire , il Foggia non reagisce e la Juve Stabia porta a casa il meritato risultato.







Tabellino

Juve Stabia (3-4-3): Farroni 7; Mule’ 6.5 Troest 6.5 Caldore 6.5; Scaccabarozzi 6.5 ( 38′ st Garattoni sv) Berardocco 6.5 (38′ st Suciu sv) Vallocchia 7 Rizzo 6.5; Borrelli 7 (22′ st Fantacci 6) Marotta 8 (22′ st Cernigoi 6) Orlando 7 (31′ st Ripa 6). All.: Padalino 7.

Foggia (3-5-2): Di Stasio 5; Galeotafiore 5 (21′ st Germinio 5) Gavazzi 5 Agostinone 5 (33′ st Cardamone 5.5); D’Andrea 6 (21′ st Moreschini 5.5) Turi 5.5 (21′ st Kalombo 5.5) Iurato 5.5 Rocca 6 Di Jenno 5.5; Curcio 6 (44′ st Dema sv) Balde 6.5. All.: Marchionni 5.5.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi 6.5. Guardalinee: Meocci – Del Santu Spataru. Quarto ufficiale: Gigliotti di Cosenza. Marcatori: 14′ pt Borrelli (JS), 8′ e 19′ st Marotta (JS). Ammoniti: Orlando (JS), Iurato (F). Note: partita a porte chiuse. Angoli 3-5. Recupero: 0′ pt – 3′ st.