Pronto il centro vaccinale a San Giuseppe Vesuviano, il sindaco Vincenzo Catapano in attesa dell’ufficializzazione scrive questo sulla sua pagina social:

“La nostra missiva del 26 marzo u.s. e la successiva lettera aperta al Presidente De Luca hanno raccolto, finalmente, i giusti frutti per i cittadini di San Giuseppe Vesuviano.

A seguito delle nostre reiterate e caparbie richieste, nonché del successivo incontro in Regione Campania, palazzo Santa Lucia, mercoledì scorso, 21 aprile, alle 14:30, alle con i responsabili dell’ASL e con l’on.le Paola Raia, vicepresidente della Commissione Sanità, insieme al consigliere metropolitano Saverio Carillo ed all’assessore Marica Miranda, il presidente De Luca ed i vertici dell’ASL NA3SUD e del Distretto Sanitario 52, hanno disposto un sopralluogo immediato delle strutture candidate ad ospitare il centro vaccinale”.







“Tale sopralluogo è già stato svolto giovedì 22 aprile – conclude Catapano – dai tecnici e dai dirigenti ASL, insieme agli assessori Marica Miranda ed Enrico Ghirelli. Fra poche ore comunicheremo, dunque, l’ufficialità dell’attivazione del centro vaccinale di San Giuseppe Vesuviano, riservandoci, sin da ora, di ringraziare il presidente De Luca, l’on.le Paola Raia ed i vertici dell’ASL NA3SUD per l’ascolto prestato alle nostre veementi richieste, formulate per la tutela della salute dei cittadini di San Giuseppe Vesuviano, per accelerare le somministrazioni e per ridurre i disagi derivanti dagli spostamenti sin qui necessari”.