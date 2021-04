“Napoli Negra”, venticinque storie di donne e uomini venuti dal mare, è il nuovo lavoro del giornalista, originario di Torre Annunziata, Vincenzo Sbrizzi. Il testo, pubblicato da IOD edizioni con la prefazione di Isaia Sales, contiene le testimonianze, struggenti ma piene di dignità e coraggio, di quanti sono scappati dai conflitti, dalla povertà, dalla miseria e sono giunti in Italia, approdando a Napoli, città irregolare, contraddittoria, ma accogliente. Vincenzo Sbrizzi presenterà il suo libro giovedì 29 aprile 2021, ore 19.00, on line, in diretta dalla pagina Facebook della libreria e biobar Libertà di Torre Annunziata. In dialogo con l’autore Francesco Alessandrella.







«Quando ho iniziato mi ha spinto un desiderio, un’esigenza più che altro. Far vedere in maniera cruda che quelle che noi consideriamo numeri sono persone. Sono famiglie abbandonate da minorenni, sono torture, sono rischi, botte, vessazioni, schiavitù, ingiustizie e cieca burocrazia». scrive Sbrizzi nell’introduzione. Un lavoro giornalistico puntuale e faticoso quello portato avanti dall’autore, che si è avvalso del supporto di operatori ed operatrici del Terzo settore.

L’evento è organizzato in collaborazione con Caffè letterario Nuovevoci. Per seguire la presentazione è sufficiente collegarsi alla pagina social della libreria qui https://www.facebook.com/LibertaLibreriaErboristeriaBiobarAsperula