Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, nel transitare in corso San Giovanni a Teduccio a Napoli, hanno notato un uomo a bordo di un’auto che stava scambiando qualcosa con una persona in cambio di denaro.







I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore in viale delle Metamorfosi trovandolo in possesso di 7 involucri contenenti 2,5 grammi circa di cocaina e di 80 euro, mentre, nella sua abitazione, hanno rinvenuto altri 625 euro; inoltre, l’acquirente è stato rintracciato poco distante, in corso Garibaldi a Portici, e trovato in possesso di una bustina con un grammo circa di cocaina.

Giuseppe Anastasio, 49enne di napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.