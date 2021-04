Torre Annunziata, rimozione oggetti ingombranti su suolo pubblico: operazione congiunta di Polizia Locale e Polizia di Stato

Un’operazione che ha interessato corso Umberto I, piazza E. Cesaro, via Vittorio Veneto e via Cipresso, nel corso della quale sono stati rimossi, tra l’altro, fioriere, contenitori per la raccolta di rifiuti e paletti in ferro