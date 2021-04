L’Amministrazione Comunale di Mariglianella, guidata dal Dott. Arcangelo Russo, Sindaco anche con delega ai Lavori Pubblici, avente Felice Porcaro come Vice Sindaco ed Assessore all’Urbanistica, sta traducendo positivamente i fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli nelle concrete opere pubbliche di riqualificazione urbana e messa in sicurezza della viabilità cittadina.







La Città Metropolitana di Napoli aveva riconosciuto al Comune di Mariglianella, in funzione della popolazione rilevata dall’ISTAT al 1° gennaio 2019, un contributo di complessivo di Euro 791.727,00 così suddiviso: Euro 694.963,00 per la “Riqualificazione urbana e architettonica di edifici e spazi aperti cittadini”; Euro 96.763,00 per la “Messa in sicurezza della viabilità interna”. Quest’ultimi sono stati completati interessando Via Umberto I (primo tratto) Via Roma, Via Palermo, Via Dante e l’area circostante gli alloggi I.A.C.P. di Via Napoli.

Il quadro economico è rappresentato nella Determina di approvazione, n. 88 del 2020, del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, Ing. Arcangelo Addeo, avente ad oggetto “Interventi di messa in sicurezza della viabilità interna del Comune-Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli”.







Ora sono in corso i lavori inerenti la riqualificazione della Casa Comunale e della circostante area esterna, mentre a breve seguiranno quelli sulle due rotatorie di Via XI Settembre 2001.

Il Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, e l’Assessore all’Urbanistica, Felice Porcaro, hanno sottolineato «il gratificante raggiungimento di un importante risultato, grazie alla produttiva sinergica azione della filiera istituzionale, a partire dalla Città Metropolitana di Napoli, con il Sindaco Metropolitano Luigi De Magistris e l’allora Consigliere Metropolitano, Felice Di Maiolo, ex Sindaco di Mariglianella, oggi Consigliere della Regione Campania. Attualmente, con la nostra responsabile e coesa azione amministrativa, stiamo realizzando, a Mariglianella, le opere pubbliche finanziate dal Piano Strategico dell’Ente metropolitano. Ringraziamo per la consueta fattiva collaborazione tutti gli addetti al Servizio Tecnico Comunale coordinati e diretti dal Responsabile Ing. Arcangelo Addeo. Tanto a favore dell’acceleramento del processo di ammodernamento di Mariglianella”.