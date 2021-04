È iniziata con il piede giusto la nuova avventura della Millo Ladies nel Campionato di Società femminile della Raffa. La squadra vicecampione d’Italia, espressione della bocciofila Enrico Millo di Baronissi, sabato 24 aprile, in trasferta, ha superato con il punteggio di 3-5 le molisane del La Torre Vinchiaturo, nella sfida inaugurale del Girone 4, che include anche le abruzzesi della Tucceri Egidio.

Dopo aver sfiorato il titolo, giocandosi la finale Scudetto con la T.R.E.M. Osteria Grande Bologna lo scorso 18 ottobre, le ragazze – guidate dal presidente e tecnico Franco Montuori – proveranno ad arrivare nuovamente fino in fondo alla competizione, a cui partecipano 29 formazioni, suddivise in otto gironi.







La vincente di ciascun raggruppamento ottiene la qualificazione ai quarti di finale, che rappresentano l’ultimo ostacolo in vista delle Final Four, in programma il 3 e il 4 luglio. La compagine campana, capitanata da Teresa Rescigno, per coltivare le sue ambizioni, potrà contare sul gruppo affiatato che tanto bene ha fatto nella passata stagione.

Il prossimo impegno per la Millo Ladies è previsto sabato 1 maggio, quando si disputerà la sfida di ritorno con La Torre Vinchiaturo; il 23 maggio e il 30 maggio, invece, prima in trasferta e poi a Baronissi, è in programma il doppio confronto con la Tucceri Egidio.