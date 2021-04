Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in corso Arnaldo Lucci e in via Egiziaca a Forcella due persone che stavano svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e che, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo nascondendosi tra le auto in sosta.







Un 58enne napoletano con precedenti di polizia destinatario della misura dell’avviso orale, ed un napoletano di 58 anni con precedenti di polizia, sono stati bloccati e denunciati; contestualmente, è stato notificato loro un ordine di allontanamento e altresì sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché privi della mascherina.