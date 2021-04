Mercoledì sera gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pomicino angolo via San Vito hanno notato un uomo a bordo di un motociclo privo del casco protettivo che, alla loro vista, si è allontanato velocemente per eludere il controllo.







I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che si era allontanato dal proprio domicilio in via San Vito dove è sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di furto.

Francesco Calabrese, 47enne stabiese, è stato arrestato per evasione nonché sanzionato per mancato uso del casco protettivo; infine, il ciclomotore è stato sottoposto a fermo amministrativo.