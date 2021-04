Quando tutto sembrava dover precipitare, a Volla la maggioranza vota compatta e, nonostante il sindaco si sia presentato in Consiglio senza Giunta, nessuno in maggioranza ha battuto ciglio.

“Si tratta solo di strategie politiche che mettono a serio repentaglio le sorti dei cittadini vollesi” ha dichiarato Andrea Viscovo, ex sindaco e consigliere di opposizione.







“Dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni è inspiegabile tale comportamento. L’unica plausibile spiegazione che posso dare – ha aggiunto Viscovo – è la spasmodica voglia di non perdere la poltrona. Chiunque, in maggioranza, avesse votato contro le delibere, avrebbe dato l’assist al sindaco Pasquale Di Marzo per tenerli fuori dalla futura Giunta”.

Poi Viscovo, che ieri mattina aveva annunciato sui social l’atteso Consiglio comunale che si sarebbe tenuto nel pomeriggio di ieri, augurandosi che il paese potesse presto ripartire con una decisione veloce del primo cittadino per il varo dell’esecutivo, ha aggiunto: “Non si può tenere un paese, ormai alla deriva, in tale incertezza: “Se non ci sono le condizioni, si torni al voto”.







Intanto, Intesa per Volla, Siamo Volla e Volla Vera, alla luce delle dichiarazioni rilasciate ieri, hanno, quindi, solo giocato di rimessa lasciando ancora una volta il testimone nelle mani del sindaco.

“Questi giochetti fanno solo male alla città lasciata in balia di un sindaco che, alle stesso tempo, non riesce ad assumere una decisione ed è innamorato di Fratelli d’Italia, che pur avendo perso le elezioni, di fatto sta dettando i tempi della politica a Volla. Nelle prossime ore sicuramente verrà nominata la nuova Giunta e solo allora si scoprirà se l’asso nella manica lo aveva Aprea o Annone”.