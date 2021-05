“Abbiamo approvato in giunta la delibera n°47/2021 che contiene le seguenti linee guida in materia di agevolazioni per l’occupazione di suolo pubblico: Proroga d’ufficio dell’esenzione dal pagamento del canone fino al 30 giugno 2021”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.







“Fino al 31 dicembre 2021 – ha continuato Cimmino – per le domande di concessione è prevista la possibilità di occupazione di suolo esterno fino al 100% della superficie interna, e comunque non oltre i 40 mq.

Al fianco delle attività messe in ginocchio dal Covid-19. Un sostegno concreto per stare al fianco dei commercianti e dei ristoratori e per dare impulso alla vocazione turistica della città”.