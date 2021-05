Il Comune di Agerola assume quattro nuovi istruttori amministrativi. E’ stato pubblicato infatti il bando relativo alla procedura selettiva pubblica, per soli esami, per la copertura di 4 posti di categoria C, con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” a tempo indeterminato e parziale 50%, per i settore affari generali e finanziario.







Tutti gli interessati potranno presentare le domande entro il prossimo 5 maggio. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante compilazione del form on – line presente sull’apposita piattaforma digitale, già operativa, raggiungibile al sito www.asmelab.it.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), che riconoscerà automaticamente i dati del candidato.