Per la sedicesima giornata del campionato di Serie C femminile al comunale ‘Antonio Spirito’ arriva il Pescara, reduce dal pareggio in casa con il Crotone e alla ricerca dei 3 punti. Le gialloblu però sono alla caccia disperata di punti salvezza e infatti non sbagliano. 2 – 0 firmato Gorrasi – Paolillo e Monreale raggiunto.

La partita è molto vivace sin dalle prime battute. Dopo sei minuti ci prova subito Olivieri che su un pressing ben organizzato recupera palla in area, ma il suo tiro termina di poco al lato. Passano quattro minuti ed il Pescara sfiora in vantaggio con Del Rosso che supera Pacale con un pallonetto, che però si stampa sulla traversa. La partita scorre a ritmi bassi, con il Sant’Egidio alla ricerca del goal del vantaggio che trova al minuto 26: ancora Olivieri a pressare forte il difensore ospite costretto al retropassaggio al portiere che però sbaglia e serve Gorrasi, che senza pensarci tira e porta il vantaggio le sue.

Le biancoazzurre subiscono il colpo e Olivieri ha subito l’occasione del raddoppio, servita perfettamente da Gorrasi, che da pochi passi centra in pieno Dilettuso. Pochi minuti dopo il Pescara sfiora il pareggio da calcio d’angolo con Paolillo che salva sulla linea. Sul finale del primo tempo ancora occasionissima per il Sant’Egidio con Coccia che calcia bene da posizione angolata, ma Dilettuso è brava ad deviare in angolo.

Nel secondo tempo il Pescara scende in campo alla ricerca del pareggio mentre le gialloblu si chiudono bene e provano a trovare spazio in ripartenza. La prima occasione arriva però al venticinquesimo con Del Rosso che recupera palla e serve subito in area Cannone, con palla che finiSce tra le braccia di Pascale. La seconda frazione di gioco regala meno spettacolo rispetto al primo tempo, complice anche il caldo e il subentrare della stanchezza.

Il goal del raddoppio per le padrone di casa arriva al minUto 39 con Gorrasi che spizza bene un calcio di punizione e serve Paolillo, che a pochi passi dalla porta non sbaglia.

La gara termina dopo 5′ di recupero.

“Ottimo risultato – commenta mister De Risi – sono orgogliosa delle mie ragazze che hanno voluto a tutti i costi questa vittoria e l’hanno meritata. Abbiamo riaperto il discorso salvezza e lotteremo fino all’ultimo secondo per difendere la categoria”

TABELLINO

SANT’EGIDIO FEMMINILE (4-3-3): Pascale; Di Palma, Severino D. (31’ st Cozzolino), Marotti, Calandro; D’Arco (48’ st Aprea), Mazza, Coccia (44’ st Petrosino); Paolillo, Gorrasi (45’ st Crovella), Olivieri. A disp: Calvanese, Donnarumma, Boccia. All: De Risi

PESCARA FEMMINILE (3-5-2): Dilettuso, Fiore B. (40’ st Severino I.), Giuliani, Di Domenico (22’ st Bruno); Di Tullio (23’ st Cannone), Pasciullo, Martella (32’ st Tontodonati), Copia, De Leonardis; Del Rosso, D’Agostino (1’ st Pagano). A disp: Piscicelli, Severino, Limongi Concetto, Fiore G., Ferragalli. All: Mucci

MARCATORI: 26’ pt Gorrasi (SE), 39’ st Paolillo (SE). NOTE: ammonita Giuliani (P)