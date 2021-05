Così come stabilito in precedenza, il Sindaco Carmine Lo Sapio ha restituito la sede al Forum dei Giovani i cui locali erano stati temporaneamente affidati alla Croce Rossa per una migliore gestione dei servizi da espletare nel corso della crisi epidemiologica da COVID-19.







Grazie ad un’ordinanza sindacale, i locali di via Aldo Moro situati nel casale Piscicelli sono tornati in possesso dell’associazione giovanile che compatibilmente con le disposizioni in materia di Covid potrà riprendere, da subito, la propria attività.

Contemporaneamente, essendosi attenuta la crisi epidemiologica e di conseguenza le mansioni della Croce Rossa, in via temporanea e in attesa di una collocazione generalmente più adatta, a quest’ultima è stata assegnata la sede di Piazza Schettini nelle adiacenze dell’ufficio anagrafe.