Terzavia & Lumsa: al via i corsi di formazione gratuiti. Dieci incontri formativi a distanza un project work da presentare alle imprese TerzaVia è un progetto promosso da Inecoop, in collaborazione con Progetto Policoro e Università Lumsa, cofinanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto vuole identificare e presentare ai giovani il vasto panorama di opportunità dell’economica sociale, sia in termini occupazionali che di autoimprenditorialità, creando occasioni di placement su temi innovativi sia verso imprese sociali già esistenti che verso start up sociali.

Prende oggi il via, il percorso di formazione realizzato in collaborazione con l’università Lumsa e il team di Terzavia, il cui obiettivo è quello di colmare il gap generazionale tra giovani e imprese, partendo dalla conoscenza approfondita delle dinamiche del lavoro e dei bisogno formativi e professionali. Il primo tema che verrà affrontato sarà : “Il trend dell’economia sociale: le figure del futuro”. L’incontro sarà a cura del prof. Antonio Panico e prof. Giuseppe Ambrosio.

I giovani che frequenteranno almeno il 70% del percorso potranno accedere alla selezione finale e realizzare il Project Work da proporre alle imprese partners del progetto.

Iscrivendoti al seguente link riceverai nei prossimi giorni i dati per accedere al webinar:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe3NcUR4JpL41…/viewform