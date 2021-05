Buone notizie sul fronte contagio in Campania. Cala nuovamente, un punto percentuale in meno, il tasso di positività Covid in riferimento ai tamponi processati nella giornata di venerdì 7 maggio. I decessi sono ancora molti, ma il trend del contagio è finalmente in discesa.

La Campania è nella fascia gialla fino al 16 maggio, confermata dal Ministero della Salute. Solo Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna sono arancioni da lunedì, ma nessuna regione è in rosso.

Superati i 2 milioni di dosi somministrati nei centri vaccinali campani, mentre prosegue l’immunizzazione delle isole, dove il Presidente De Luca è stato in visita per fare il punto sulla campagna vaccinale. A Capri ha annunciato l’obiettivo di immunizzare l’intera città metropolitana di Napoli entro luglio. Per questo ha ribadito che attende le scorte di vaccino arretrate, oltre 194mila dosi









Nella giornata di ieri sono stati lavorati 22.197 tamponi molecolari, mentre il numero dei nuovi positivi riscontrati è stato di 1.415 unità, anche questo numero è esclusivamente relativo ai test molecolari.

Dall’incrocio dei dati odierni, ovviamente solo quelli dei tamponi molecolari, il tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati, sale al 6.37%, ieri era al 7,35%.







Gli asintomatici risultano essere 975, mentre i positivi che presentano i sintomi del Covid oggi sono stati 440.

Indicato anche il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, oggi 8.258, ancora una volta senza riportare alcun positivo.

I responsabili della compilazione della ormai famosa tabella del Ministero della Salute sembra abbiano deciso definitivamente quale ERRORE fare e continuano a sommare i tamponi molecolari a quelli antigenici rapidi. Anche oggi quindi un numero assolutamente ERRATO: 30.455.

La somma ottenuta, è chiaramente impropria e fa sì che per il Ministero oggi la Campania sia con un tasso di positività del 4,75%.

LEGGI ANCHE









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Mercoledì 28 aprile – 9,05% – 1.986 contagiati

Giovedì 29 aprile – 9,15% – 1.898 contagiati

Venerdì 30 aprile – 8,7% – 1.950 contagiati

Sabato 1 maggio – 9,59% – 1.352 contagiati

Domenica 2 maggio –11,07% – 959 contagiati

Lunedì 3 maggio – 7,67% – 1.331 contagiati

Martedì 4 maggio – 6,62% – 1.447 contagiati

Mercoledì 5 maggio – 7,12% – 1.503 contagiati

Giovedì 6 maggio – 7,35% – 1.382 contagiati

Venerdì 7 aprile – 6,37% – 1.415 contagiati





Praticamente stabile i ricoverati in terapia intensiva. Rispetto alla dotazione complessiva di 656, restano disponibili 534 posti letto, uno in meno, sull’intera rete ospedaliera.

In diminuzione i ricoverati nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva di posti letto oggi sale a 1.778 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 403.131, da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 4.507.560.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 1.889. Con quelli odierni coloro che hanno battuto il virus in Campania sono 310.521.

I decessi registrati oggi sono stati 35, di cui 17 deceduti nelle ultime 48 ore, 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne il numero dei campani sconfitti dal coronavirus arriva a 6.626 da inizio pandemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.382, ancora 24 in meno di ieri. Sono 122 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, rispetto a ieri 1 in più, con 17 ingressi in un giorno.

Il numero delle persone attualmente positive oggi cala di 509 unità, segnando un totale di 85.984, diminuisce di 486 unità anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 84.480.







Questi i dati del contagio provincia per provincia: