E’ una data storica per la Salernitana quella di oggi 10 maggio 2021: i granata campani sono promossi direttamente in Serie A avendo concluso il campionato di Serie B al secondo posto.

La Salernitana ritorna nella massima serie dopo 22 anni con Delio Rossi. L’ultima partecipazione risaliva infatti alla stagione 1998-1999. La prima volta in A fu invece nel lontano 1947-48 guidati da mister Gipo Viani.





La società campana è di proprietà di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma dal 2011, anno della rifondazione dopo il fallimento. Ora Lotito dovrà decidere a chi passare la proprietà del club, in base alle regole vigenti sulla multiproprietà, visto che in serie A è già patron della Lazio.

Il 19 giugno 2019 la Salernitana ha festeggiato il proprio centenario e dopo due anni fa un bel regalo ai suoi fans regalando loro la gioia della promozione.







Un elogio a Castori che ha dato i crismi della concretezza alla sua squadra, basandosi sul lavoro e sull’applicazione. Lui è partito dalla terza categoria vincendo in ogni campionato. Possiamo dire che è iniziata l’era del “Castorismo“. Onore e merito quindi a mister Fabrizio Castori, condottiero dei granata che oggi ha anche festeggiato 500 presenze in panchina. L’allenatore ha dimostrato tutta la sua sagacia tattica e le proprie skill tecniche nell’ottenere l’ennesima promozione sul campo da incorniciare nel proprio palmares. La sua bravura è stata doppia: ha saputo cementare il gruppo squadra e altresì è stato magistrale nel lavorare in sinergia con lo staff societario per cogliere l’obiettivo.

La Salernitana è riuscita nel suo intento disputando un finale di stagione esaltante conquistando sei vittorie su sette gare, superando allo sprint le più accreditate Monza e Lecce. I granata si sono dimostrati compagine tetragona e molto regolare: solo due sconfitte nelle ultime venti gare di campionato con la difesa reparto eccellente e difficilmente superabile.







Un applauso non può mancare per l’ottimo lavoro del ds Fabiani nell’approntare una squadra di valore che ha ottenuto un risultato insperato alla vigilia.

La città è ora in festa: i tifosi sono scesi in piazza con i vessilli granata, pregustando già la prossima stagione in serie A con il derby contro il Napoli e, si spera, anche contro il Benevento ora in corsa per la salvezza. Il prossimo anno all’Arechi ci sarà grande spettacolo in serie A!

