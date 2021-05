Bandiera Blu anche per Massa Lubrense che gioisce per questo ennesimo riconoscimento, il quattordicesimo. Un attestato importante che ripaga l’impegno dei cittadini e dell’amministrazione comunale al rispetto del territorio, dell’ambiente e del mare.

“Siamo contenti per questa Bandiera Blu 2021, ma anche orgogliosi – ha dichiarato Lorenzo Balducelli, primo cittadino di Massa Lubrense – perché si tratta della quattordicesima bandiera per la nostra città.







Il riconoscimento ha quest’anno un particolare valore perché arriva in un momento di ripresa, anzi di rinascita del nostro turismo che è alla base della nostra economia. Questa Bandiera Blu è per la città e soprattutto per gli imprenditori del turismo e per tutte le maestranze di questo settore, un segno di speranza. Siamo alla vigilia di una stagione turistica che si sta aprendo e che nelle prossime settimane, mano a mano che le vaccinazioni copriranno più ampi settori della popolazione, andrà verso il meglio”.

La cerimonia di “consegna virtuale della Bandiera Blu” per ovvi motivi legati alla pandemia, si è tenuta attraverso una diretta Facebook organizzata dal Presidente della Foundation for Environmental Education italiana, per il quale: “L’impegno verso la sostenibilità nella gestione del proprio territorio, la cura del turista e la sua sicurezza, l’attenzione ai servizi, uniti al grande desiderio di ripartire con la stagione turistica, fanno dei Comuni Bandiera Blu un propulsore per la ripresa del turismo italiano in questo particolare momento storico”.







Presente alla videoconferenza anche l’assessore al turismo di Massa Lubrense, Giovanna Staiano che ha affermato “La riconferma di tale importante riconoscimento ininterrottamente per 14 volte, ci trasmette ottimismo e fiducia per il futuro e dimostra ancora una volta che la nostra terra con tutti i suoi insediamenti produttivi, oramai da diversi anni cammina con determinazione e convinzione lungo il solco tracciato del turismo sostenibile. Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò, alla base di tale riconoscimento vi è un grande lavoro di squadra, dove ogni contributo è fondamentale.

Negli ultimi mesi abbiamo compreso che tutti dobbiamo lavorare ad un nuovo modello di sviluppo economico territoriale, partendo da una necessaria riconciliazione dell’uomo con la natura e con l’ambiente che lo circonda. Oggi poter offrire, ai turisti che scelgono Massa Lubrense per le loro vacanze, un mare pulito e accessibile, un ambiente naturale ben rispettato e conservato, resta un obiettivo imprescindibile nella elaborazione della nostra offerta turistica”.