E così con un taglio secco, come a sottolineare l’anomalia dei numeri che si registrano di lunedì, il tasso di positività ritorna esattamente al punto nel quale si era fermato due giorni fa e ritorna sotto il sette per cento.

Fino a domani, mercoledì mattina, interrotte le vaccinazioni nei due maggiori hub napoletani, a Capodichino e alla Mostra d’Oltremare, in attesa delle nuove scorte di Pfizer attese per domattina. Nel frattempo, si allungano i tempi per le seconde dosi, ma dalla Pfizer arriva l’altolà: «Attenersi ai tempi stabiliti per i richiami: 21 giorni», ha dichiarato Valeria Marino, direttore medico della Pfizer Italia.









Nella giornata di ieri sono stati lavorati 16.351 tamponi molecolari, mentre il numero dei nuovi positivi riscontrati è stato di 1.109 unità, anche questo numero è esclusivamente relativo ai test molecolari.

Dall’incrocio dei dati odierni, ovviamente solo quelli dei tamponi molecolari, il tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati, scende al 6.78%, ieri era al 9.73%.









Gli asintomatici risultano essere 772, mentre i positivi che presentano i sintomi del Covid oggi sono stati 337.

Indicato anche il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, oggi 7.367, come sempre senza riportare alcun positivo.

I responsabili della compilazione della ormai famosa tabella del Ministero della Salute sembra abbiano deciso definitivamente quale ERRORE fare e continuano a sommare i tamponi molecolari a quelli antigenici rapidi. Anche oggi quindi un numero assolutamente ERRATO: 23.718.

La somma ottenuta, è chiaramente impropria e fa sì che per il Ministero oggi la Campania sia con un tasso di positività del 4.67%.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Sabato 1 maggio – 9,59% – 1.352 contagiati

Domenica 2 maggio –11,07% – 959 contagiati

Lunedì 3 maggio – 7,67% – 1.331 contagiati

Martedì 4 maggio – 6,62% – 1.447 contagiati

Mercoledì 5 maggio – 7,12% – 1.503 contagiati

Giovedì 6 maggio – 7,35% – 1.382 contagiati

Venerdì 7 maggio – 6,37% – 1.415 contagiati

Sabato 8 maggio – 6,77% – 1.233 contagiati

Domenica 9 maggio – 9,73% – 943 contagiati

Lunedì 10 maggio – 6,78% – 1.109 contagiati







In calo i ricoverati in terapia intensiva. Rispetto alla dotazione complessiva di 656, restano disponibili 545 posti letto sull’intera rete ospedaliera.

In calo anche il numero dei ricoverati nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva di posti letto oggi sale a 1.807 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 406.416, da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 4.567.390.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 2.390. Con quelli odierni coloro che hanno battuto il virus in Campania sono 316.423.

I decessi registrati oggi sono stati 29, di cui 18 deceduti nelle ultime 48 ore, 11 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne il numero dei campani sconfitti dal coronavirus arriva a 6.719 da inizio pandemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.353, sono 12 in meno di ieri. Calano a 111 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, rispetto a ieri 2 in meno.

Il numero delle persone attualmente positive oggi cala di 1.310 unità, segnando un totale di 83.274, diminuisce di 1.296 unità anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 81.810.







Questi i dati del contagio provincia per provincia: