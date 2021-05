9 maggio 2021: taglio del nastro nel giorno della festa della mamma per il progetto “Sos Mamme – Penisola Sorrentina”.

Si tratta di una delle iniziative nate in questo tempo di coronavirus.

La fondatrice Sofia Salvati – impiegata e neo mamma – ha avvertito fortemente l’esigenza di creare uno “spazio” in favore delle mamme e delle donne in gravidanza.

Sos Mamme è la prima community in penisola sorrentina dove poter condividere le proprie esperienze sulla maternità e che mira a favorire l’integrazione attraverso la promozione di varie iniziative a sostegno delle mamme.

Un canale dove viene incoraggiata l’informazione consapevole grazie ad un corposo team di professioniste esperte del pianeta “mamma”.

Sos Mamma è una rete alla quale affidarsi per sentirsi parte integrante di una comunità nella quale viene favorita l’ informazione consapevole.

Ottenere il supporto degli enti locali, creare uno sportello a favore delle donne in difficoltà, organizzare eventi informativi in presenza, sono solo alcuni degli obiettivi che la Community si pone e molte professioniste si sono già rese disponibili a promuovere consulenze gratuite.

Un team di mamme esperte

SOS mamme è al passo con i tempi. Offre una rubrica cool e giovanile affidata a una meravigliosa neomamma, Luisa Esposito, la quale condividendo la sua quotidianità, tratterà temi in cui verrà favorito il confronto tra donne ed in cui verranno condivise tips, idee e consigli utili sul mondo delle mamme e dei bambini.

Hanno poi aderito all’iniziativa la dottoressa Laura De Rosa, medico chirurgo pediatra neonatologo; le ostetriche Mariarosaria Zarrella e Claudia Pontecorvo, la fisioterapista pediatrica Roberta Esposito, la psicologa Valeria Vitiello, la logopedista Giusy Del Santo, la neuropsicomotricista Elena Tortora, la fisioterapista Carla Marciano, la nutrizionista Giovanna Paturzo, la dottoressa in scienze del servizio sociale Raffaella Esposito, l’osteopata Rosanna Aiello, la bioterapeuta nutrizionale Annalisa Aiello, la consulente babywearing Piera Nocerino, la guida ambientale esperta in escursioni per bambini Veronica Verde.

A guidare la brigata di esperte l’avvocato Vincenza Russo che parteciperà al progetto in qualità di cofondatrice per ricordare a tutte che, battersi per i propri diritti, è il primo grande gesto d’amore.

Dal 9 maggio sono tutte impegnate in brevi videointerviste dove verranno trattati argomenti di interesse comune.

SOS Mamme: una brigata rosa aperta a nuovi talenti

“Le richieste di partecipazione da parte di altre professioniste sono state tantissime e questo ci inorgoglisce profondamente. La maternità è un’esperienza così totalizzante che solo se condivisa e supportata può vincere ogni ostacolo” dichiara Sofia Salvati.

L’iniziativa è disponibile su facebook (a questo link) e su instagram (a questo link).

R.M.