Campionato Regionale Lazio di kart ad Artena. Per la DrcSportManagement corrono 4 piloti

Giuseppe Bufetto Caramadre, Domenico Coco, Samuele Spiezio e Francesco Salvini (CM Motorsport), sono questi i 4 piloti che domenica 16 maggio 2021 correranno sul kartodromo di Artena per la 5 tappa del Campionato Regionale ACI Lazio Karting.

Coco e Salvini in categoria 60 mini, Bufetto e Spiezio nella Mini Gruppo 3.

La settimana scorsa Bufetto è stato proprio ad Artena per allenamenti e per trovare il corretto setup del kart del Team Turriziani in vista delle gare in una categoria molto agguerrita come la mini Gruppo 3.

Artena sarà l’ultima gara prima della pausa estiva e la penultima del Campionato 2021. I giovani piloti dovranno dare e daranno il loro massimo, anche per conquistare punti importanti per la classifica generale.

Classifica che vede Coco al decimo e la CM Motorsport al quinto posto con Salvini.

Molta pressione su Samuele Spiezio che sta lottando per il Campionato, dove è secondo nella classifica generale del Gruppo 3. Bufetto, sempre Gruppo 3, è all’ottavo posto.