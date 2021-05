Da oggi, venerdì 14 maggio, è disponibile la quarta uscita di “77”, la raccolta composta da 11 vinili colorati 180 grammi che racchiude i 77 singoli che hanno fatto la storia di LUCIANO LIGABUE: 5 album con doppio vinile + 1 album con vinile singolo per un totale di 6 uscite a cadenza mensile.

Le copertine di ogni uscita sono apribili e con grafiche appositamente create per il formato vinile.







Ogni disco contiene 7 brani per mantenere il “gioco del 7”, già presente nel disco di inediti “7” e nella raccolta “77+7”, ma anche e soprattutto perché 4 brani per ogni facciata del vinile garantiscono una migliore qualità audio.

È attualmente in rotazione radiofonica “ESSERE UMANO”, il nuovo singolo di Ligabue estratto dall’album di inediti “7” (già certificato PLATINO).

«A me le chitarre sono sempre piaciute. Quando sento un’acustica in genere mi preparo all’arrivo di un cantautore, se sento un’elettrica, allora, è facile trovarmi all’ascolto di un pezzo rock. Non è di sicuro un’epoca di trionfo per il loro suono: nelle produzioni attuali se ne prevedono molto poche. Ma come dicevo, a me sono sempre piaciute e nei miei pezzi le chitarre le ho sempre messe. Sono contento che abbiamo scelto di usare “Essere umano” come singolo. Per me suona come ostinatamente pieno di chitarre. Ostinatamente rock.»







LUCIANO LIGABUE

Il video racconta la voglia di imparare, il desiderio di conoscere e di fare esperienze, ma allo stesso tempo anche le insicurezze che tutti noi abbiamo nelle varie fasi della nostra vita. Sulla schiena dei protagonisti appare infatti un “buco” nero che si rimpicciolisce con l’avanzare dell’età e che rappresenta quel senso di completezza e saggezza che si acquisiscono crescendo.

Il 7, numero da sempre speciale per Ligabue, diventa protagonista di questo progetto discografico (pubblicato da Warner Music Italy) per celebrare i 30 anni di carriera del Liga: il disco di inediti “7”, acquistabile anche nell’esclusiva versione vinile (con vinile blu o con vinile rosso), contiene 7 brani, spunti che Luciano ha ritrovato, riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove eccezionali canzoni, la raccolta “77+7”, che contiene i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga, rimasterizzati nel 2020, oltre al disco di inediti “7”, e “77”, la versione vinile della raccolta che racchiude i 77 singoli, composta da 11 vinili colorati 180 grammi.







“7” segna la ritrovata collaborazione tra Ligabue e Fabrizio Barbacci, insieme hanno prodotto l’album e rimasterizzato i 77 singoli che compongono la raccolta.

Questi i 7 brani che compongono il disco di inediti “7”:

1. La ragazza dei tuoi sogni

2. Mi ci pulisco il cuore

3. Si dice che

4. Un minuto fa

5. Essere umano

6. Oggi ho perso le chiavi di casa

7. Volente o nolente ft. ELISA

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, l’evento “30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO” alla RCF ARENA di Reggio Emilia – Campovolo è rinviato al 4 GIUGNO 2022.







I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data.

“30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO”, evento già da tempo sold out con 100.000 biglietti venduti, inaugurerà la RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), uno spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali.

RTL 102.5 è partner di “30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO”.

È disponibile in libreria e negli store digitali “È ANDATA COSÌ” (Mondadori), l’autobiografia artistica di Luciano Ligabue, scritta a quattro mani con Massimo Cotto, che ripercorre la straordinaria trentennale carriera del “Liga”: canzoni, dischi, concerti, tour, eventi, libri, film e non solo… tra aneddoti, retroscena e dettagli creativi completamente inediti!