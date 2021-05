I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di castello di cisterna – nell’ambito delle operazioni anti droga disposte dal comando provinciale di napoli – hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio maurizio esposito, 40enne di brusciano e angelo salvatore panico, 28enne di pomigliano. I 2 sono entrambi già noti alle forze dell’ordine.







I carabinieri li hanno notati mentre si aggiravano in via Borsellino, strada nel complesso di edilizia popolare “Legge 219”. Li hanno fermati e controllati. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 58 dosi di crack per un peso complessivo di 30 grammi. Rinvenuta e sequestrata – perché ritenuta provento del reato – anche la somma contante di 1126 euro. Gli arrestati sono stati tradotti al carcere di Poggioreale.