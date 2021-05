Il Comune di Boscoreale ha comunicato il report Covid settimanale che tiene conto dei giorni dal 9 al 14 maggio.

Le persone attualmente positive nella cittadina vesuviana sono diminuite di 40 unità rispetto al report dell’8 maggio. Oggi sono 101 i cittadini che stanno combattendo con il virus, mentre, e fortunatamente, è rimasto invariato il numero totale dei deceduti, che restano 47.







In questi ultimi sei giorni sono stati eseguiti complessivamente 335 tamponi, di cui solo 14 positivi, facendo attestare al 4,17% il tasso di positività.

Per quel che riguarda poi “Incidenza per 100.000 abitanti” negli ultimi sette giorni che la comunicazione e l’infografica comunale continuano a definire “percentuale“, ci limitiamo a sottolineare ancora una volta, per amore di corretta comunicazione e come già fatto nelle settimane scorse, che i numeri relativi all’incidenza per 100.000 abitanti, non sono numeri percentuali, ma casi. Quindi confermiamo che la giusta comunicazione sarebbe senza il simbolo e la dicitura “percentuale”, ma in casi ogni, appunto 100mila abitanti.







Nel comunicato stampa si legge: “È notevolmente migliorata anche l’incidenza (non percentuale) dei nuovi positivi a sette giorni per centomila abitanti, dato che viene preso a riferimento per determinare la collocazione della regione nelle varie fasce di rischio pandemico. Nella settimana dal 3 al 9 maggio l’incidenza (non percentuale) nella nostra città si è attestata al 62,49 casi su 100mila abitanti (No %), mentre il dato regionale è del 161,25 casi su 100mila abitanti (No %)”.

Del resto se in Campania la percentuale fosse del 161 e rotti per cento, significherebbe che ogni 100mila abitanti ne risulterebbero positivi 161mila: bisognerebbe farsene prestare un po’, di abitanti, dalle regioni limitrofi. Inoltre per Boscoreale, stando alla pseudo percentuale di incidenza del 62,49%, come nella tabella del Comune, i cittadini colpiti dal coronavirus negli ultimi sette giorni dovrebbero essere stati circa 17mila e cinquecento.







Infine ancora numeri positivi per Boscoreale per quel che riguarda la campagna vaccinale. Al 13 maggio sono state somministrate 7.310 dosi di vaccino a cittadini boschesi, con un indice del 19%.