Quinto appuntamento del Campionato Regionale Lazio Karting 2021, il penultimo dell’anno, sul kartodromo di Artena, in provincia di Roma.

4 i piloti in pista seguiti dall’agenzia DrcSportManagement: Domenico Coco, Salvini Francesco per il Team CM Motorsport, Giuseppe Bufetto Caramadre e Samuele Spiezio.

Di seguito tutti i piazzamenti

Domenico Coco (60 Mini): ottima prestazione in qualifica dove Domenico ha sfiorato la pole position rimanendo il testa fino a due giri dalla fine e chiudendo con il secondo miglior tempo per soli 3 centesimi di secondo. In Gara 1, Prefinale, Domenico ha chiuso al terzo posto ma una penalità dovuta all’inesperienza (non un errore in gara) lo ha fatto scendere al nono posto. Ottavo posto invece in Finale (Gara 2).

CM Motorsport: il Team di Mario Marcoccia ha schierato nella categoria 60 Mini il pilota Francesco Salvini che ha ottenuto un quinto posto in Prefinale e un ottimo secondo posto in Finale dopo aver più volte tentato di superare il pilota che lo precedeva.

Giuseppe Caramadre: weekend un pò sottotono per Buffetto che non è riuscito ad adattarsi alla pista, piccola e molto gommata. Sceso in pista nella categoria 60 Mini Gruppo 3 ha ottenuto un decimo posto in Prefinale. Poi, prima della finale, ha avuto un piccolo problema tecnico al kart, risolto ma che gli ha fatto perdere un pò la concentrazione. Decimo anche in Finale, dopo essere stato nono per un paio di giri. “Si gioisce quando va bene, si deve incamerare la sconfitta quando non va bene. Prendiamo il fine settimana come due giorni di allenamento”, afferma il padre.

Samuele Spiezio: il secondo posto in Prefinale dopo un bel sorpasso all’ultimo giro, e il terzo il Finale dopo aver battagliato per tutta la gara con un avversario, portano a casa punti importanti per la classifica generale del Campionato 60 Mini Gruppo 3 dove Samuele lotta per il podio.

Bilancio generale molto positivo per i piloti della DrcSportManagement. Prossimo appuntamento con il Campionato Regionale Lazio Karting il 19 settembre di nuovo sul circuito di Artena.