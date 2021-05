Un quiz per stabilire il livello di conoscenza sul tema della sostenibilità. L’ Area Marina Protetta Punta Campanella, in sinergia con Terra delle Sirene e con il comune di Massa Lubrense, ha aderito alla prima edizione del contest nazionale “Ecopagella 2 0” sul tema della sostenibilità. I protagonisti saranno gli alunni delle classi di quarta dell’Istituto Pulcarelli.









“Ecopagella 2.0 ha permesso agli studenti di approfondire varie tematiche riguardanti la sostenibilità. E Il quiz potrà coinvolgerli in prima persona in modo che quanto appreso non sia dimenticato” ha detto Sonia Bernardo, assessore all’Ambiente del comune di Massa Lubrense.

Il contest nazionale è il primo progetto firmato Educational Goal, il portale per l’educazione alla sostenibilità ambientale per le scuole di ogni ordine e grado, sviluppato da Achab Med e dall’ Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro. Ogni alunno svolgerà un quiz di verifica, con 10 domande a risposta multipla entro il 31 maggio 2021.

Le classi potranno partecipare all’estrazione di fantastici premi, tra cui: Giffoni Experience, visita a oasi WWF o Legambiente, borracce e altri gadget.









“Con Ecolubrafriendly, insieme al comune di Massa e a Terra delle Sirene, cerchiamo di formare i cittadini di domani, cittadini attenti ai temi della sostenibilità e della tutela dell’ambiente” commenta il Presidente dell’Amp Punta Campanella, Lucio Cacace.

L’Istituto Comprensivo Pulcarelli-Pastena negli ultimi mesi ha partecipato ad Ecolubrafrendly con una serie di lezioni in Dad e attività di laboratorio coordinate da Rosanna Balducelli e dall’Amp Punta Campanella, grazie all’impegno della dirigente scolastica Patrizia Verde e di diversi insegnanti.