Entro sabato anche l’Isola di Ischia potrebbe diventare Covid free. Dovrebbero infatti concludersi per quella data le somministrazioni del vaccino che garantirebbero l’immunizzazione dei residenti dell’isola.







“Sabato completiamo la vaccinazione di tutta l‘Isola di Ischia” , ha dichiarato Vincenzo De Luca intervenendo all’inaugurazione dell’hub vaccinale organizzato da Confagricoltura con Asl Salerno a Battipaglia. “Appena l’avremo immunizzata, passiamo subito dopo a Campi Flegrei, Costiera Amalfitana, Costiera Sorrentina e Cilentana”, ha aggiunto.

“Daremo priorità a questi territori – ha spiegato il governatore della Campania – per ragioni non solo economiche legate al turismo, ma anche perché sappiamo che centinaia di migliaia di persone nei prossimi mesi potrebbero arrivare in questi luoghi e quindi è necessario anche in termini di salute sanitaria dei territori e dei cittadini”, ha concluso.