Solitudine ed obesità sono i mali del nostro tempo, per uno dei due possono bastare tanta buona volontà ed una dieta equilibrata, ma per l’altro le cose si fanno più complicate. La solitudine è qualcosa che per definizione non possiamo risolvere da soli, e che se trascurata può portare ad una profonda depressione. Gli strumenti per combatterla però ci sono, e sono alla portata di chiunque. Quel che seguono sono cinque idee che puoi applicare qui e ora, senza bisogno di cambiare in nulla di sostanziale ma che ti potrebbero essere di aiuto.

Prova siti o app di incontri

La soluzione più scontata ed immediata è naturalmente l’uso degli ormai famosi siti per incontri, luoghi virtuali dove migliaia di persone si incontrano ogni giorno in Italia, con la finalità dichiarata di conoscere qualcuno di speciale, per stabilire una relazione sentimentale che sfoci in un primo appuntamento dal vivo. I migliori siti per single ti permettono di cercare un partner compatibile in un certo raggio di distanza dalla tua attuale posizione, iniziare a chattarci, e se vi piacete a vicenda incontrarvi anche dal vivo. Per entrare ti basta un telefono ed una connessione ad Internet, non c’è davvero niente di più immediato ed efficace.

Usa la tecnologia moderna per connetterti

La tecnologia digitale è ciò che ha fomentato l’attuale situazione di alienazione generale, ma è attraverso l’uso consapevole della stessa tecnologia che possiamo combatterne gli effetti avversi. Se non puoi sconfiggere il tuo nemico alleati ad esso!

Chatta online per trovare persone che la pensano come te

Resterai stupefatto dal livello di connessione che è possibile stabilire con una persona quando chattate a distanza. L’intensità della conversazione può raggiungere livelli elevatissimi molto prima di quel che normalmente accadrebbe in un incontro dal vivo, e la sensazione di avere qualcuno con cui condividere parti della tua vita è immediatamente palpabile.

Dispositivi per il fitness

L’attività fisica, molto trascurata in Italia, libera preziose endorfine nel corpo. Ed i dispositivi moderni che rendono tutte le attività più giocose ti possono aiutare a praticarla. Questo è un modo per combattere gli effetti della solitudine dall’interno. Non sarai meno solo con questo, ma avrai trovato la carica dove prima non c’era.

Suggerimenti per iniziare una conversazione a qualsiasi età

La magia della rete cancella molte differenze, online non sei né vecchio né giovane, ne bello ne brutto. Quando chatti con qualcuno siete semplicemente due anime che si sfiorano.

La tua età può contare oppure no solo in base a sé la conversazione via chat sia il fine oppure il mezzo.

Nel caso in cui tu stia chattando per arrivare ad un incontro dal vivo, allora dovrai farla pesare e sentire, di modo che non rappresenti un problema nella fase successiva. In caso contrario se la chat fosse solo fine a sé stessa, e stessi semplicemente portando avanti un rapporto finalizzato a restare sul piano virtuale, allora non farti alcun problema né per la tua età né per quella del tuo interlocutore, contano quanto il due di picche a briscola.

Non siamo nati per vivere da soli, in questo siamo molto più simili alle api che alle vespe. La solitudine è una condizione contro natura che richiede grande sforzo per essere gestita, per un po’ può anche essere positiva, ma non permettere che si protragga a lungo.

Come hai visto gli strumenti per combatterla ci sono, non lasciare che l’apatia prenda il sopravvento. Abbiamo elencato 5 metodi per superare la solitudine, ora sta a voi scegliere quello più adatto.