Un nuovo caso di contagio da Covid-19 a fronte di 50 tamponi processati, con l’indice di positività che si attesta al 2 per cento. Al contempo si registrano anche 5 guarigioni.

Sono 57 i cittadini attualmente positivi.

Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 14.350. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 4.282, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 10.068. La percentuale è pari al 24 per cento (calcolata sul numero delle prime dosi in rapporto ai 41.355 residenti).





L’incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100 mila abitanti, nella settimana che va dal 10 al 16 maggio, è pari a 48,36 (il dato della Regione Campania è di 119,87); mentre la percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni è pari al 3,28%, 2,86 punti in meno rispetto al dato regionale che si attesta al 6,14%.

Sono 4.320 le persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 4.173 guarite e 90 decedute.