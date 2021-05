La Juve Stabia esce sconfitta nei playoff subendo un 2-0 contro il Palermo. Alla Juve Stabia sarebbe bastato un pareggio al termine dei 90 minuti in virtù della miglior posizione in classifica rispetto ai siciliani nella regular season, ma i rosanero hanno disputato una gara magistrale meritando il passaggio alla fase nazionale dei playoff.







La formazione di mister Filippi ha vinto la contesa siglando una rete per tempo: al 18′ della prima frazione ha segnato Valente di testa in area stabiese su cross dalla fascia destra di Kanoute, al 21′ della ripresa ha concesso il bis Saraniti sempre su conclusione di testa. In entrambe le realizzazioni la maginot stabiese non è stata impeccabile. La mossa del trainer siciliano che ha lanciato Santana dall’inizio come “falso nueve” nel 3-4-2-1 e’ stata efficace, cosi come le ottime prestazioni di Kanoute e Valente. La Juve Stabia non è stata brillante in generale pur non lesinando impegno: la formazione di mister Padalino, schierata con il 3-4-3, ha cercato in tutti i modi di recuperare l’iniziale svantaggio.

Con il bomber Marotta ha avuto una chance nel primo tempo, ma l’esperto calciatore non è riuscito a finalizzare la buona occasione in area dei peloritani al 30′, neutralizzato dalla retroguardia palermitana.







Nella ripresa le vespe ci hanno provato ancora con Marotta su assist di Scaccabarozzi ma l’attaccante è arrivato in ritardo sul cross dalla fascia destra.

Dopo la seconda rete del Palermo con Saraniti, c’è stato il forcing finale dei gialloblù ma l’imprecisione ha caratterizzato le conclusioni di Cernigoi, Rizzo e Fantacci. Gli ospiti hanno risposto con veloci ripartenze che hanno messo in ambasce la difesa locale sfiorando anche il terzo gol.

Alla fine festeggia il Palermo che passa alla fase successiva assieme al Bari, che ha regolato il Foggia nell’altro spareggio del girone C.







Dopo un eccellente girone di ritorno, resta la delusione della Juve Stabia che in questi play off non ha offerto quelle prestazioni che aveva sciorinato dal mese di febbraio in poi. Se con la Casertana i gialloblù erano riusciti nel passare il turno in extremis, stavolta si sono dovuti arrendere ad un Palermo sicuramente più in palla e meglio centrato come concentrazione in questo testa a testa da dentro o fuori.

Per la società del presidente Langella è ora tempo di bilanci per programmare al meglio la prossima stagione in serie C.

Tabellino

Juve Stabia (3-4-3): Farroni 5.5; Mulè 5.5 (28′ st Suciu 5) Troest 5 Elizalde 5 (36′ st Ripa sv); Scaccabarozzi 5.5 Berardocco 5.5 (28′ st Garattoni 5) Vallocchia 5.5 (22′ st Fantacci 5.5) Rizzo 5.5; Borrelli 5 (28′ st Cernigoi 5.5) Marotta 5.5 Orlando 5. All.: Padalino 5.

Palermo (3-4-2-1): Pelagotti 6.5; Accardi 6.5 ( 13′ st Peretti 6) Lancini 7 (18′ st Doda 6) Marconi 6.5; Marong 7 Luperini 7 De Rose 7 Valente 8; Floriano 7 (18′ st Broh 6.5) Santana 7 (13′ st Saraniti 7) Kanoute 7.5 (43′ st Silipo sv ). All.: Filippi 8.

Arbitro: Ricci di Firenze 7. Marcatori: 18′ pt Valente , 21′ st Saraniti. Ammoniti: Troest (JS), Luperini (P), Elizalde (JS), Doda (P). Note: partita a porte chiuse. Angoli 10-4. Recupero: 0′ pt- 5′ st

Domenico Ferraro