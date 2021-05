Si tratta del primo esempio in Campania di integrazione ospedale-territorio essendo il nuovo hub allestito presso l’Istituto comprensivo Cardinal Prisco, ma interconnesso al Covid Hospital cittadino.

Il centro allestito è composto da 8 box accettazione e 8 punti vaccinali per una capacità di circa 1000 vaccinazioni giornaliere. Dotato di sala con 2 postazioni di pronto soccorso, sala farmacia per allestimento vaccini e servizi per pubblico e operatori.







Presenti il direttore generale Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto il direttore sanitario Gaetano D’Onofrio il direttore sanitario del Covid Hospital Boscotrecase Savio Marziani e i sindaci di Boscotrecase Pietro Carotenuto e di Trecase Raffaele De Luca. Presente anche Mario Casillo, capo gruppo regionale del Partito Democratico.







“Quando si vuole far crescere un territorio bisogna investire su tre cose: scuola, sicurezza e salute”, ha dichiarato il primo cittadino boschese.

“Questa sfida, che abbiamo già vinto, oggi è rappresentata anche dall’apertura del centro vaccinale che servirà i cittadini del territorio. Un grazie di cuore alla Direzione Strategica dell’Asl Napoli 3 Sud – ha aggiunto Pietro Carotenuto – per il grande supporto ricevuto. Un grazie inoltre va alla Direzione Sanitaria e a tutti gli operatori del Covid Hospital di Boscotrecase che dopo un anno trascorso a gestire l’emergenza in ospedale da domani opereranno anche nel centro vaccinale e al consigliere comunale Alfredo Izzo per aver realizzato il progetto, dimostrando ancora una volta, che non c’è colore politico che tenga quando si guarda all’interesse esclusivo del paese”.





Il direttore dell’Asl Gennaro Sosto ha poi annunciato che a breve si terrà un “Open Day per vaccinarsi” proprio a Boscotrecase. Sarà un evento che darà un’ulteriore accelerazione alla campagna vaccinale: “Stiamo per ultimare l’organizzazione di un Open Day. Ci appoggeremo a una piattaforma della Regione Campania e tutti cittadini del territorio potranno così prenotarsi. Saranno disponibili dosi di AstraZeneca e Moderna”.