Il Piano Urbanistico Comunale a Pompei è atteso da circa quarant’anni e in più occasioni è stato al centro delle vicende politiche comunali senza però mai imboccare la giusta strada per giungere in porto.

Adesso l’amministrazione Lo Sapio ha compiuto un passo fondamentale per provare finalmente a dotare la città dell’atteso strumento urbanistico: approvato in Giunta il preliminare del Piano Urbanistico Comunale per la città di Pompei.

La delibera con la quale la Giunta comunale ha approvato appunto il Puc e il rapporto preliminare ambientale Vas, segna un passo avanti nella riorganizzazione dell’assetto urbanistico e della viabilità locale.

“L’obiettivo primario del Puc – secondo quanto comunicato dallo stesso comune – è quello di attivare un percorso di pianificazione e valorizzazione, tutela e gestione del patrimonio ambientale, storico e insediativo e, allo stesso tempo, favorire uno sviluppo economico sostenibile”.

Otto i punti cardine sui quali l’Ufficio di Piano e il dirigente comunale del V settore Gianluca Fimiani saranno chiamati a intervenire. Su questi punti si inserisce l’articolato programma dell’amministrazione Lo Sapio.

Tra gli interventi predisposti innanzitutto i due grossi progetti da 67 e 33 milioni di euro, rispettivamente Eav e Hub ferroviario per i quali sono stati già pubblicati i relativi avvisi per l’inizio delle procedure di esproprio.

Il passo successivo consisterà ora nel rendere partecipi del Piano, così come è stato studiato e stilato, l’intera comunità pompeiana, attraverso una serie incontri da tenersi con i cittadini, gli enti, le associazioni, nonché gli operatori e i soggetti competenti in materia ambientale come spiegato dall’assessore ai Lavori Pubblici Raffaella Di Martino, affinché dal confronto si giunga alla sua versione definitiva.

Una volta completato l’iter il Piano definitivo dovrà essere finalmente adottato dalla Giunta entro il 30 giugno prossimo per avviarsi verso l’ultimo step, vale a dire il passaggio in Consiglio Comunale, che dovrebbe concretizzarsi entro la fine del 2021.