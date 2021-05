I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, insieme a quelli del 10° Reggimento Campania hanno svolto un servizio di controllo del territorio nel comune di Gragnano, su disposizione del comando provinciale di Napoli.

Controllate 78 le persone e 60 i veicoli, numerose le contravvenzioni al codice della strada e 3 le sanzioni per il mancato rispetto della normativa anti contagio.





Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Tommaso Naclerio, cinquantenne del posto già noto alle forze dell’ordine. Già sottoposto ai domiciliari, Naclerio è stato trovato in possesso di 182 grammi di marijuana e 680 euro in contante ritenuto provento illecito.

Il cinquantenne è stato risolto posto ai domiciliari e attende ora l’udienza di convalida dell’arresto.