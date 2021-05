– Provincia di Napoli : 243.758 (+349)

– Provincia di Salerno : 66.734 (+114)

– Provincia di Avellino : 19.685 (+41)

– Provincia di Caserta : 64.764 (+169)

– Provincia di Benevento : 12.233 (+28)

Il dato comunque riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.

Covid in Italia

Sono 5.218 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 21 maggio, secondo i dati regione per regione della Protezione Civile.

Da ieri, nelle regioni, registrati altri 218 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 269.744 tamponi, il tasso di positività è all’1,9%.

Sono 51 i pazienti entrati nelle ultime 24 ore in terapia intensiva con il coronavirus mentre, considerando le persone dimesse, in rianimazione cala a 1.469 il numero totale dei ricoverati, 75 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 458 in meno in 24 ore, così il totale dei pazienti nei reparti covid scende a 9.925.