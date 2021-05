L’iniziativa, organizzata dall’associazione Slow Food in collaborazione con il comune di Torre Annunziata, si svolgerà domenica 23 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, in via Gino Alfani, nel tratto compreso tra l’intersezione con Rampa Nunziante fino a quella con via Fusco, dove verrà anche istituita l’isola pedonale.







Assessori a Cultura e Politiche Sociali, Anna Vitiello e Luigi Cirillo. «Si riparte, con la volontà di ricominciare, con il desiderio di riappropriarsi delle proprie bellezze e delle proprie ricchezze. Ripartiamo, insieme, dai sapori e i colori della nostra terra».

Maria Lionelli, fiduciaria Condotta Slow Food. «Stiamo lentamente ritornando nelle piazze con i Mercati della Terra. Domenica 23 maggio saremo a Torre Annunziata, città con la quale abbiamo un legame speciale».







Pierfrancesco Ammendola, referente dei Mercati della Terra Paniere Vesuviano. «Il Mercato di domenica sarà dedicato ai prodotti freschi e di stagione, che le aziende agricole vesuviane hanno scelto di coltivare in maniera sostenibile. Siamo felici di ritornare a Torre, e ringraziamo l’Amministrazione Comunale che da due anni ci accoglie e ci sostiene».