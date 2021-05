Nel consueto appuntamento del venerdì pomeriggio con i suoi concittadini, sul canale social, il governatore campano è tornato sull’annosa questione dei vaccini.

“Siamo ancora con 150mila vaccini in meno”, ha affermato il presidente campano, che ha aggiunto: “Abbiamo accettato che arrivassero i vaccini prima nelle regioni con più anziani. Oggi che si parla della vaccinazione della fascia 16-40 anni, abbiamo chiesto al Commissario di dare più vaccini alla Campania, per una motivazione molto semplice: siamo la popolazione più giovane. Se, prima, abbiamo dato più dosi alle regioni con più anziani, ora è semplicemente più corretto dare vaccini alla Campania che ha una maggiore popolazione della fascia più giovane, fino ad arrivare a una situazione di equilibrio a settembre”.

Una richiesta che, secondo quanto precisato dallo stesso De Luca, è stata presentata alla Conferenza delle Regioni e verrà presto formalizzata al Commissario per l’emergenza, il generale Paolo Figliuolo, mentre si attendono le 150mila dosi ancora da “recuperare”.

Facendo poi riferimento alle scelte e alle decisioni prese a livello regionale, De Luca ha evidenziato come queste siano state, spesso, in contrasto o in anticipo su quelle nazionali, ed ha commentato: “Abbiamo anticipato la linea politica rispetto ai vaccini, alla fase 2, anticipando decisioni prese due mesi dopo a livello nazionale” e ha aggiunto “Abbiamo anticipato le decisioni, la campagna di vaccinazione del settore turistico alberghiero. Ci siamo mossi a prescindere da quello che dicevano da Roma, altrimenti, saremmo ancora a fare demagogia e propaganda”.